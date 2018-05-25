Manisa’daki dolu yağışı üzüm bağlarına zarar verdi

Salkımları dökülen ve zarar gören bağlarda tespit çalışmalarına başlanırken, Sarıgöl’deki hasarın yüksek olduğu belirtildi.

Sarıgöl ilçesinde Bağlıca, Çanakçı, Tırazlar, Bereketli, Merkez Kavakkırı, Adaarası mevkilerinde etkili olan dolu üzüm bağlarında zarara yol açtı. Sarıgöl Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri sabah erken saatlerde zarar gören üzüm bağlarında inceleme çalışmalarına başladı. Sarıgöl İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Vekili Ahmet Akar, "15 dakika süreyle dolu yağışı ve fırtına oluştu. Bağlardaki üzüm salkımlarına zarar verdi. Salkımlar yerlere düştü. Salkımlardaki zararlar bugün daha belirgin olmaya başladı. Ekip arkadaşlarımız alan çalışmalarına başladı" dedi.

Alaşehir’de çalışmalar başlatıldı

Alaşehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri de doludan zarar gören üzüm bağlarında zarar belirleme çalışmalarına başlandığını öğrenildi. Alaşehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Tarık Memiş, "Alaşehir’de en büyük zarar Delemenler Mahallemizde oldu. Bununla birlikte Girelli, Hacıaliler, Belenyaka, Subaşı, Üzümlü mahallelerimizde dolu zararı var. Bu mahallelerimizde zarar belirleme çalışmalarına başladık. Çalışmalarımız devam ediyor. Kesin zararın belirlenebilmesi tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla ortaya çıkacak" diye konuştu.

"Sigorta çok önemli"

Sarıgöllü üzüm üreticisi Şükrü Demir, "Benim Sarıgöl Adaarası mevkiinde üzüm bağım var. Dolu gerçekten çok zarar verdi. Allah’tan dolu sigortası yaptırdım. Üzüm salkımları yerde, dalında kalanlarda da dolu yarası var. Dolu yarası alan salkımlarda kararmalar başladı. Her yıl dolu sigortamı yaptırıyorum" şeklinde konuştu.

Dolu zararı sonrası bağlarda incelemelerde bulunan Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, “Yağmur doluya çevirdi. Bağlarımızda büyük bir hasar oluştu. Gece yağan dolu gündüz oldu hala erimedi. Bundan sonra yapacağımız işlem, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü de çalışıyor biz de çalışıyoruz. Tespit yapıp bir an evvel sigortası olan bağları TARSİM’e bildireceğiz. Sarıgöl ilçemiz sofralık çalışan bir ilçemiz kuru üzüm çalışmıyoruz biz. O yüzden zararımız çok. Yağış bugün de var ve tehlike devam ediyor. Şu anda ilçemizde muazzam bir hasar var” dedi.

"Sarıgöl kuru üzüme çalışıyor olsaydı belki hasar bu kadar çok olmayacaktı" diyen Başkan Ülgen şunları kaydetti:

"Bağlarımızı sofralık yapmak için çok masraf yapıyoruz. Yara alan salkımlardan sofralık üzüm olmaz. Dökülen salkımların yanı sıra dallarda kalanlar da yaralanmış durumda. O yüzden bu yaralı salkımlar sergiye giderek kurutmalık üzüm olacak."

Sarıgöl ve Alaşehir’de etkili olan dolu nedeniyle sabahın erken saatlerinde üzüm bağlarına koşan üzüm üreticileri görükleri manzara karşısında adeta şaşkına döndü. Üreticiler, "Bu yıl bağlarda üzüm az oldu. Bir de dolu vurdu. Ne yapacağımızı şaşırdık" ifadelerini kullandı.