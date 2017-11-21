Manisalı öğrenciler Cumhurbaşkanı Erdoğan’la özçekim

Robochallenge Robot Yarışması’nda Mini Sumo Kits kategorisinde Avrupa Şampiyonu olan Manisa’nın Salihli ilçesi Kudret Demir Ortaokulu Robot ve Uzay Teknolojileri Kulübü öğrencileri ile özçekim yaptı.

Romanya’da düzenlenen Avrupa’nın en büyük robot yarışması özelliğini taşıyan 10. Uluslararası Robochallenge Robot Yarışması’nda Mini Sumo Kits kategorisinde geliştirdikleri ve birbiriyle güreşebilen robotlarla Avrupa şampiyonu olan Salihli Kudret Demir Ortaokulu Robot ve Uzay Teknolojileri Kulübü öğrencileri, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen’in aracılığı ile AK Parti Grup toplantısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluştu. Grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Avrupa Şampiyonu olan Salihli Kudret Demir Ortaokulu Robot ve Uzay Teknolojileri Kulübü öğrencileri ile Okul Müdürü İlker Atalay, Okul Müdür Yardımcısı ve Robotik Eğitmeni Ertuğ Gözaydın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek’i kürsüye çağırarak, başarılarından dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Manisa Milletvekilleri Selçuk Özdağ, Recai Berber, İsmail Bilen ve Uğur Aydemir öğrenciler ve yöneticiler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.