Manisalı vatandaşlar kurban ibadetini yerine getiriyor

gününde belediyeler tarafından belirlenen kurban kesim yerlerine giderek ibadetlerini yerine getirdi.

Manisa’da Kurban Bayramında vatandaşlar kesim yerlerine akın etti. Belediyeler tarafından belirlenen kesim alanlarında kimi vatandaş kendi hayvanını kendisi keserken, kimisi de kesim yerlerindeki kasaplar kurbanlarını kestirdi. Kentteki kesim alanlarından birisi olan Alaybey Mahallesi pazar yeri’nde kadın kasapların eşlerine yardım etmesi dikkat çekti.

Öte yandan kesim alanlarında Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organ bağışı standı kuruldu. Organ bağışları için talep alınan stantta ayrıca vatandaşlara kurbanlık hayvanların nasıl alınması gerektiği ve etlerin hangi şartlarda saklanması gerektiğini anlatan görsel yayınlandı.