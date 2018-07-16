Manisalılar 15 Temmuz’da yine meydanı doldurdu

Yürüyüş sonunda Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran Manisalılar, 15 Temmuz 2016’da olduğu gibi bir kez daha darbeye karşı dik duruş sergiledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Manisa’da “15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü” düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda toplanan binlerce Manisalı vatandaş, ellerinde Türk bayrakları eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Yürüyüşe, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Uğur Aydemir, Semra Kaplan Kıvırcık, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Halim Çalışkan, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, BBP İl Başkanı Ahmet Ay, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

Mehter takımı eşliğinde binlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Cumhuriyet Meydanı’nda Şehzadeler Belediyesi Mehter Takımı mini bir konser verdi. Konser sonrası canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki konuşmasını dinlendi. Daha sonra Kur’an-ı Kerim ve salalar okundu. Programda ilk olarak konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 15 Temmuz 2016 gününü hatırlatarak, milletin iradesiyle sabaha karşı alçak girişimin akamete uğradığını söyledi.

Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

“Efendileri hüsrana uğradılar. Kahroldular. Perişan oldular. Biz bedeller ödedik. Biz şehitler verdik. Biz gaziler verdik. Ardından da bir ay boyunca Anadolu’nun tüm meydanlarında sabahlara kadar irademize, demokrasimize, bayrağımıza, geleceğimize sahip çıktık. Uykusuz kaldık. Biliyorduk ki çocuksuz, ailesiz, uykusuz, işsiz, aşsız, yaşanılabilir. Ancak ve ancak bayraksız, vatansız ve ezansız yaşanılamaz. Onun için ne gerekiyorsa yaptık. Hamdolsun korkmadık. Ya bu darbe başarıya ulaşırsa, bugün karşı sesimizi çıkarırsak, karşı duruş sergilersek bizi asarlar mı? Bizi içeriye atarlar mı demedik. Tavuk gibi yaşamaktansa, horoz gibi ölelim. Şehit gibi ölelim dedik”

15 Temmuz’u ikinci bir kurtuluş savaşı olarak gördüğünü belirten Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ise istilacılara ülkeyi yem etmediklerini ifade ederek, “Ülkemizi böldürtmedik. Şehitler verdik, gaziler verdik. Ancak ülkemiz daha aydınlık yarınlara doğru yürümeye başladı. O bir eşikti. O bir geçiş noktasıydı. Eğer onu geçemeseydik. Bugün çok daha kötü şeyler başımıza gelebilirdi. Aradan iki yıl geçti. Yine bu yüce millet 24 Haziran’da Cumhur ittifakı ile devlet yapısını değiştirdi, Cumhur ittifakı sistemini kurdu. Bütün dünyaya bir ders verdi” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de Türk milletinin tarihinin birçok döneminde içeriden ve dışarıdan tehdide maruz kaldığını ancak bu alçak ve hain girişimlerin milletin azmi, kararlılığı, birlik ve beraberliği ile tarihe gömüldüğünü vurguladı. Ergün ,”15 Temmuz 2016 gecesi de yurdun her bir köşesinden milletimiz eli kanlı örgütün hain darbe girişimine karşı tek vücut olmuş, göğsünü bu ihanet şebekesine siper ederek, vatanını canla başla savunmuştur” dedi.

"Bu mücadele bitmedi, bitmeyecek"

15 Temmuz 2016 gecesi yine bu meydanda Manisalılarla beraber olduklarını hatırlatan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Türk halkının 40 yıllık bir örgütü 24 saat bile dolmadan yerle yeksan ettiğini söyledi. Baybatur, “Bu hain örgütün bazı üyeleri inlerine kaçtı. Amerikası’ndan, Batı’daki emperyal yani sahiplerine, kucaklarına oturdukları devletlere kaçtılar. Oralardan bizlere ahkam kesiyorlar akıllarınca. Bugün bile gördük ki bunların dışarıya kaçan örgüt üyelerini paketleyip devletimiz Türkiye’ye getiriyor ve hakimlerimize, savcılarımıza teslim ediyorlar. Bu mücadele bitmedi, bitmeyecek” şeklinde konuştu.

15 Temmuz 2016’nın üzerinden 2 yıl gibi bir zaman diliminin geçtiğini hatırlatan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ise konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Bu gece sırtımızda hala ihanet hançerinin acısı, o gece toprağa verdiğimiz şehitlerimizin yüreklere bıraktığı ince sızı ama Allah’a çok şükür yenilmemiş olmanın o büyük gururu ve coşkusuyla ayaktayız. Anlımız açık, yolumuz açık. Bize bu muzafferiyeti ve bugünleri lütfeden Rabbimize sonsuz şükürler olsun”