Manisa’nın kuru üzümü Çin pazarı yolunda

Çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde dünya lideri olan Türkiye, bu önemli ürünüyle Çin pazarına da girmeye hazırlanıyor. Çinli bir gıda firmasının daha önce ABD ve Şili’den ithal ettiği kuru üzümü artık Türkiye’den satın alacak olması ve Çinli firma yetkililerinin Manisa’ya gelecek olması sevinçle karşılandı.

Salihli Ziraat Odası Başkanı Necati Aktürk, Manisa’da üretilen üzüm yüzde 85’inin ihracat yoluyla birçok ülkeye satıldığını söyledi. Çekirdeksiz kuru üzümün genel olarak Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini, Çin pazarına girilmesiyle kurumu üzümün daha da önemli bir hale geleceğini belirten Aktürk, pazarın genişlemesiyle birlikte fiyatta da olumlu gelişmeler yaşanacağını söyledi. Gazetecilere konuşan Aktürk, "Gerek Manisamızın, gerekse Salihlimizin altın değerindeki çekirdeksiz kuru üzümünde bir süre önce rekolte çalışmaları tamamlandı. Ovamızda kurutma işlemi ise aralıksız devam ediyor. Bilindiği üzere Manisa’da yetiştirilen üzümümüzün yüzde 85’i, ihraç yoluyla başta Avrupa ülkeleri olmak üzere onlarca ülkeye satılıyor. Aldığımız bilgilere göre Çinli firmalarda çekirdeksiz kuru üzümümüze talip oldular. Kısa süre içerisinde Manisa’ya gelip incelemelerde bulunacaklar. Bu bizler için çok olumlu bir gelişme. İhracatta yeni pazarlar oluşması gerek ülkemiz açısından gerekse üreticilerimiz açısından çok güzel. İhracat pazarının genişleyecek olması üzüm fiyatlarına da olumlu yansır” dedi.

Salihli’de çekirdeksiz kuru üzüm üretimi yapan üretici Veli Yalçınkaya ise “Kuru üzüm, ülkemizin en önemli ihraç ürünlerinden birisi. Manisa’da çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde bu pazarda çok ciddi bir konuma sahip. Çekirdeksiz kuru üzümümüzün Çin pazarına da girecek olması bizleri butlu etti” dedi.