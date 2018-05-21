Manisa’nın saklı sokakları gün yüzüne çıkacak

MAFOD üyeleri ve Yunusemre Halk Eğitim Merkezi fotoğraf kursu öğrencileri Manisa Arastası, tarihi mekanlar ve eski sokakları fotoğrafladı. 9 Eylül Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Görevlisi Nilay Uluğ tarafından dernek üyelerine ve kursiyerlere Yeni Han’da sokak fotoğrafçılığı alanında verilen eğitimin ardından Manisa sokaklarında fotoğraf keşfine çıkıldı. Fotoğrafçılar birbirinden ilginç enstantaneleri yakalayabilmek için sık sık deklanşöre basarken en iyi kareyi yakalayabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

MAFOD Başkanı Nazmi Çaykara, "Fotoğraf, emeğin başkentinde, düşüncenin ışıkla kesiştiği, renklerin sımsıcak harmanlandığı şehrimiz için düzenlediğimiz fotoğraf eğitimleri, fotoğraf gezileri, sergiler ve workshoplar ile hem şehir insanına sanat ve fotoğrafa bakış açılarını geliştirmek hemde şehrimizi tanıtmayı amaçlıyoruz" dedi.