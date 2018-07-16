Manisaspor’da transfer yasakları bir bir kalkıyor

Lig’de mücadele edecek olan Manisaspor’un transfer yasağı ile ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda daha önce yasağı kaldıran 8 isme eski oyunculardan Emrah Tuncel ve Emrullah Şalk da eklendi.

Lig’de mücadele edecek olan Manisaspor’un transfer yasağı ile ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda daha önce yasağı kaldıran 8 isme eski oyunculardan Emrah Tuncel ve Emrullah Şalk da eklendi. Transfer yasağı kaldıran isimlere teşekkür eden Kulüp Başkanı Bülent Baygeldi, “Yeni sezon öncesinde önümüzdeki en büyük sorunlardan birisi olan transfer yasağını kaldırmak için mücadele ediyoruz. Bu kapsamda yasağı koyduran isimler kulübümüzün önünü açmak adına bizlere büyük kolaylık sağlıyorlar. Bugüne kadar görüşme yaptığımız isimler bize büyük kolaylık sağladılar. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde bu sorunu tamamen çözüp önümüze bakacağız” ifadelerini kullandı.

Öztürk’ten kulübe ziyaret

Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Kulüp Başkanı Bülent Baygeldi’yi ziyaret ederek yeni yönetime başarı dileklerinde bulundu.

Tarık Almış Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen ziyarette tesisi gezerek çalışmalar hakkında Başkan Baygeldi’den bilgi alan Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, son günlerde Manisaspor’da yaşanan güzel gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi. Tesislerde yürütülen yenileme çalışmalarını inceleyen Öztürk, kurum olarak Manisaspor’a imkanlar doğrultusunda her türlü desteği vereceklerini ifade etti. Manisaspor’un bir marka olduğunu ve şehri temsil ettiğinin altını çizen Öztürk, “Manisaspor’un yeniden eski günlerine dönmesi ve şehirle bütünleşmesi adına yeni yönetimin çabasını görüyor ve tebrik ediyoruz. Bu anlamda bizde üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Önümüzdeki süreçte bunun somut adımlarını da atacağız. İnşallah Manisaspor’u hak ettiği o eski günlerine hep birlikte döndüreceğiz. Bunun için bizlere ve Manisalılara büyük görevler düşüyor” dedi.

“Tek gayemiz Manisaspor’u yeniden ayağa kaldırmak”

Kulüp Başkanı Bülent Baygeldi de, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk’ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Yönetim olarak Manisaspor’u mevcut durumdan çıkarmak adına büyük çaba gösterdiklerini ve bu çabanın kamuoyu tarafından takdir edildiğine şahit olduklarını ifade eden Baygeldi şunları söyledi: “Tek gayemiz Manisapor’u yeniden ayağa kaldırmak. Sizlerin, diğer kurumların ve Manisalıların destekleriyle inşallah Manisaspor bulunduğu durumdan mutlaka çıkacaktır.”

Öte yandan Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, ziyarette Kulüp Başkanı Bülent Baygeldi, Teknik Direktör Erkan Aslan ve teknik heyet ile bir araya gelerek çiçek takdim etti.