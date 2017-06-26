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26 Haziran 2017 17:00

Manisa’ya şehit ateşi düştü

Sivas-Ankara karayolunda geçirdiği kaza sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Hamza Dede ile ilgili acı detay ortaya çıktı.

Manisa’ya şehit ateşi düştü

26 Haziran 2017 17:00

Ramazan Bayramı’nda memleketine gelemeyen şehidin ailesinin bayram ziyareti için Sivas’a gitmek istediği öğrenildi.


Manisa’nın Saruhanlı ilçesine şehit ateşi düştü. Sivas-Ankara karayolunda, içerisinde 6 askerin bulunduğu Uzman Onbaşı Murat Yalçın idaresindeki 58 TY 613 plakalı otomobilin kavşakta refüje çarpması sonucu Sivas İl Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Onbaşı Hamza Dede şehit olurken, araç içerisinde bulunan Uzman Onbaşı Murat Yalçın ile birlikte askerler Mevlüt Gümüş, Bekir Kara, Sefa Özdemir ve Muhammet Tekin yaralandı. Şehidin baba ocağına da acı haber ulaştırıldı. Şehidin Saruhanlı Merkez Cengiz Topel Mahallesi’ndeki evine Türk bayrağı asılırken şehit cenazesinin ilçeye gelmesi bekleniyor. Bekar olan şehit Hamza Dede’nin babası Musa Dede ve annesi Ayşe Dede İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda cenazeyi karşılamak için bekliyor.


Öte yandan, şehit Hamza Dede’nin Ramazan Bayramı’nda ailesinin yanına gelemediği, bu yüzden de ailesinin Sivas’a giderek oğullarını ziyaret etmek istediği öğrenildi. Saruhanlı Kaymakam Vekili İsmail Çorumluoğlu ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Koordinatörü Nuri Güncan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Işık, AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Ahmet Gökmen de şehidin baba ocağında aile yakınlarıyla bir araya gelerek destek oldu.


Şehit Hamza Dede’nin komşusu Erhan Durgut ise Dede’nin vatanına çok bağlı ve çevresinde çok sevilen biri olduğunu belirterek, "Vatan için canımı veririm diyordu. Vatan için de şehit oldu’ dedi.




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