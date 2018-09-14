Maskeli hırsızlar bakkaldan 8 bin liralık soygun yaptı

Manisa'da yüzleri maskeli üç hırsız, gece girdikleri bakkal dükkanını cep telefonlarının ışıkları ile soydu. Rahat tavırlarıyla girdikleri bakkal dükkanından 7 bin liralık sigara ve 750 lira madeni para çalan üç hırsızın soygun anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yüzleri maskeli üç hırsız, bakkal dükkanına girerek çok sayıda sigara paketi ve para çalarak kayıplara karıştı. Olay 12 Eylül Çarşamba günü gece 05.00 sıralarında Yeni Mahalle'de meydana geldi. İlk olarak ellerindeki demir kesme makasıyla, bakkal dükkanı önüne gelen maskeli üç hırsız, kepengin anahtarlarını kesti. Kısa bir süreliğine dükkanı terk eden hırsızlar, daha sonra yine geldikleri bakkal dükkanı önündeki kepenkleri kaldırdı. 20 dakika kadar içeriye girmeye çalışan hırsızlar, girdikleri dükkanı cep telefonu ışıklarıyla 3 dakika içerisinde soydu.

Sigara raflarına yönelerek, sigara paketlerini çuvala dolduran hırsızların, 7 bin liralık sigara paketinin yanı sıra kasadaki 750 lira madeni para çaldığı güvenlik kamerasına saniye saniye görüntülendi. Ayrıca hırsızların dükkandan çıkarken, bir miktar meyveli soda da çaldığı görülüyor. Yaşanan hırsızlık olayı sonrasında polis ekipleri, şahısların yakalanması için araştırma başlattı.

Dükkan sahibi Gökhan Pektaş, tek temennisinin hırsızların biran önce yakalanarak, yargı önünde hesap vermesi olduğunu söyledi. Pektaş, “Sabaha karşı başımıza böyle bir olay geldi. Sabah şokla uyandık. Dükkanımı açmak için geldiğimde her tarafın dağılmış olduğunu gördüm. Yaklaşık 7 bin liralık sigaram çalındı. 750 lira bozuk paramı çalmışlar. Diğer eşyalarım da zarar görmüş. Kapı kilitlerinde sorunlarımız var. Bu hırsızlara önlem alınması lazım. Bizimde korkmadan işimizi yapmamız lazım. Biran önce bunların bulunmasını istiyorum. Devletten ricam bu. Zaten ekonomik krizle mücadele ediyoruz. Bir de sigaralarım çalınıyor. Ben şimdi ne satacağım” diye konuştu.