MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Akhisar ilçesine bağlı Kadıdağ Mahallesi’nde bulunan derede 2 bin 300 metrelik kısımda temizlik çalışmasına başladı. Deredeki temizlik çalışması tamamlandığında yağışlı havalarda su taşkınları engellenerek tarım arazilerinin zarar görmesinin önüne geçilecek. Öte yandan Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen 154 Mahalle Projesi ile Sarıgöl’ün mahalleleri de dönüşümü yaşıyor. Bu kapsamda, ilçenin Günyaka Mahallesi’nde 7 buçuk kilometrelik ana kanalizasyon hattı döşeme çalışması tamamlanarak parsel bağlantılarına geçildi. Mahalleyi daha sağlıklı bir kanalizasyon sistemine kavuşturmak için 2 adet foseptik imalatına başlandı.