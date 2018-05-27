MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi ile mahallelerin altyapı ihtiyaçlarını gideriyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje kapsamında Alaşehir’in Erenköy Mahallesi’nde altyapı çalışmaları tamamlandı. Mahalleye, 6 kilometre kanalizasyon, 5 buçuk kilometre de içme suyu hattı döşendi. Altyapı çalışmalarının ardından mahallede, 21 buçuk metrekarelik üstyapı işi de başladı. MASKİ ayrıca, mahalleye 50 tonluk bir içme suyu deposu da inşa edecek.

Öte yandan MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa genelinde daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlayabilmek adına eski boru ve tesisatlardaki yenileme işlerini sürdürüyor. MASKİ, Turgutlu ilçesine bağlı Karaoluk Mahallesi’nde yıpranmış içme suyu isale hattı dolayısıyla yaşanan sıkıntıyı çözüme ulaştırmak için çalışmalarına başladı. Mahalleyi besleyen cazibeli su kaynağı ile içme suyu deposu arasında bulunan 2 buçuk kilometre uzunluğundaki isale hattı, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yenileniyor. MASKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu depolarındaki tadilat çalışmalarına Turgutlu ilçesi ile devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede 560 bin TL yatırım ile 22 içme suyu deposu ile 18 terfi binası yenileniyor. Depolarda öncelikle; eski vana ve boruların değişimi ile yalıtım ve fayans döşemeleri yapılıyor. Sonrasında ise dış cephe ve çevre düzenlemeleri de tamamlanarak vatandaşlara daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu temin ediliyor.