Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 17 ilçe merkezi ve mahallelerinde altyapı sorunlarını ortadan kaldırmak için çalışmalarına devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığınca, ‘154 Mahalle Projesi’ kapsamında Kırkağaç ilçesine bağlı Bostancı, Çaltıcak, Gebeler, Hamitli ve Söğütalan mahallelerinde yapılacak olan alt ve üst yapı çalışmaları için yüklenici firma yetkilileri ile sözleşme imzalandı.

Beş mahalle baştan aşağıya yenilenecek

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Kırkağaç ilçesine bağlı 5 mahallede 154 Mahalle Projesi kapsamında 30 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon hattı çalışması yapılacağını belirtti. Aslay, ‘154 Mahalle Projemizde Soma ilçemizdeki çalışmaların ardından Kırkağaç ilçemize de start veriyoruz. Kırkağaç’a bağlı 5 mahallede 30 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon altyapısının yanı sıra 86 bin metrekarelik kilit parke döşeme, bir adet 100, üç adet 250 ve üç adet 500 kişilik fosseptik ile bir adet 100 metreküplük içme suyu deposu inşa edilecek. Mahallelerimiz için KDV dahil 7 milyon 100 bin liralık bir yatırım bedeli ayırdık. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.