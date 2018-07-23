MASKİ’nin Osmancık Mahallesi sakinlerine su sıkıntısı ile ilgili çözüm bulamadığına yönelik basında yer alan haberde bilgi eksikliğinden kaynaklanan hatalar olduğu belirtildi. Mahallede bulunan mevcut sondajın kuruması nedeniyle, mahallede yeni bir sondaj açıldı. Açılan sondajda suya ulaşılamaması üzerine yeni bir sondaj kuyusu daha açılması için jeofizik etüd veyer tespiti çalışmaları başlatıldı. Jeofizik çalışmaları sonucunda yapılacak yer tespitine takiben, yeni sondaj kuyusu açılacaktır. Osmancık Mahallesi sakinlerinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için tankerler ile mahalleye su taşındığı vurgulanarak mahallenin su sıkıntısının kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulacağı açıklandı.

MASKİ’nin asli görevinin vatandaşlara içme suyu temin etmek olduğu belirtilerek ticari amaçlı bahçe ve fidan sulamalarının birçok yörede su sıkıntısına neden olduğuna dikkat çekildi. Kış aylarında herhangi bir sıkıntı yaşanmayan mahallelerde, yaz mevsiminin gelmesi ile yoğun bir şekilde yapılan ticari amaçlı tarımsal sulamada içme suyunun kullanılmaması gerektiği vurgulandı.