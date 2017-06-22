Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay ve Projeler Daire Başkanı Bircan Kaynak, Hatuniye Camii avlusundan yayınlanan‘İftar Saati’ programına konuk oldu. Barış Cem Kaya’nın sunduğu program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Kadir Gecesi’ne denk gelen programa, Manisa İl Müftülüğü’nden Adem Özdemir de katılarak, mübarek gecenin öneminden bahsetti. Genel Müdür Yardımcısı Aslay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun’un selamını ileterek sözlerine başladı. Aslay ve Kaynak, programda içme suyu ve kanalizasyon hatlarını sağlıklaştırma projelerini, projelerin hazırlık aşamalarını, Gediz ve Kuzey Ege Havzası’nda atıksu kaynaklı çevre kirliliğine son vermek için hayata geçirdikleri çalışmaları anlattılar. Genel Müdür Yardımcısı Aslay, kurum olarak içme suyu şebekelerini yenilediklerini ancak ev sahiplerinin de daha temiz bir su için bina tesisatlarını yenilemeleri gerektiğini ifade etti. Manisa’nın içme suyunun vatandaş tarafından rahatlıkla tüketilebileceği vurgulanan programda, Hatuniye Camisi’nde bulunan şadırvandan akan su ile oruçlar açıldı.

Hedef daha temiz bir çevre

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cengiz Ergün’ün en büyük hedefinin, Gediz Nehrini eski özlenen günlerine kavuşturmak olduğunu ifade eden Aslay, “Gelecek nesillere temiz bir Gediz hedefi doğrultusunda atıl durumdaki 13 atıksu arıtma tesisini işletmeye aldık. Geçtiğimiz yıl bu tesislerde 22 milyon metreküp atıksuyu arıtarak doğaya saldık. 2017 yılında ise sıfırdan inşa ettiğimiz Turgutlu atıksu arıtma tesisinin açılışını yaparak bu sayıyı 14’e çıkardık. Şuan Manisa Merkez, Soma ve Gördes’te atıksu arıtma tesislerimizin inşaat çalışmaları devam ediyor. Bu tesislerimizin de hizmete girmesiyle yılda 73 milyon metreküp atıksuyu arıtmayı hedefliyoruz. İnşa ettiğimiz atıksu arıtma tesisleri için 141 milyon 600 bin TL bütçe ayırdık. Bununla birlikte ihtiyaç duyulan ilçelerimizde 65 milyon TL yatırım yaparak 8 adet daha atıksu arıtma tesisi yapacağız” dedi.

Denetimsiz sondajlar insan hayatı için risk oluşturuyor

Programda son günlerde kamuoyunu meşgul eden denetimsiz sondaj kuyularından da bahseden Aslay, bu tür sondajların insan hayatı için büyük risk oluşturduğunu belirterek, “Sitelerimizde bahçe sulamada veya havuzların dolumu için açılan sondajlardan vatandaşımızın su tüketimi yaptığı tespitlerine ulaşmış bulunmaktayız. Açılan sondaj kuyularının içme suyunda kullanılmasının insan hayatı açısından büyük risk oluşturabilir. Yer altı sularında; kayaç ve zemin yapısına göre demir, mangan, arsenik ve bor gibi ağır metaller bulunabiliyor. Bu metaller de su kaynatılarak yok edilemiyor. Genel Müdürlüğümüz tarafından açılan sondajlarda koliform ve benzeri mikroorganizmalarla da karşılaşabiliyoruz. Açılan sondajlarımızı şebekeye verilmeden önce tarafsız kurumlarda testleri yapılıyor. Testlerin sonuçlarına göre sondajın bağlantısını yapıyoruz. Bu sebep ile kişilerin veya sitelerin açtıkları sondajlardan kontrolsüz şekilde tüketilen sular, tehlikeli sonuçlara neden olabilir” açıklamasını yaptı.

Vatandaşın tesisatlarını yenilemeleri gerekiyor

Manisa’da 30-40 yıllık binaların bulunduğuna dikkat çeken Aslay, MASKİ olarak eski şebekeleri yenilediklerini ancak vatandaşın da binalarındaki tesisatlarını yenilemeleri gerektiğini ifade etti. Aslay, “Vatandaşlarımızdan suların kokması veya renk bozuklukları gibi şikayetler ile karşılaşmaktayız. Genel Müdürlüğümüzce il genelinde sürekli kontroller yapıldığı gibi bizden habersiz olarak İl Halk Sağlığı Müdürlüğü içme suyu kalitesini sürekli olarak denetlemektedir. Bu gibi şikayetlerin yerinde yapılan incelemelerinde bina iç tesisatı ve bina depolarının kullanılamayacak seviyelerde olduğunu gördük. Vatandaşlarımıza daha kaliteli su için binalarındaki tesisatları yenilemelerini öneriyoruz” dedi.

154 Mahalle Projesi

Programda, Projeler Daire Başkanı Bircan Kaynak, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün’ün büyük projeler için çalıştığını ifade ederek, 154 Mahalle Projesi’nden bahsetti. Kaynak, “Proje hazırlık çalışmaları birçok zorlu aşamadan geçiyor. Bütünşehir yasasından sonra ilk olarak köyden ve beldelerden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin dönüşümüne öncelik verdik. İlk etapta 95 Mahalle Projesi’ni hayata geçirdik ve yapım çalışmalarında sona yaklaştık.Sırada 154 Mahalle Projemiz var. 12’si belde belediyesinden olmak üzere 154 mahallenin altyapı projelerini ele aldık.Soma ilçemiz için ihalemizi imzaladık.200 milyon TL’nin üzerinde bir yatırım ile mahallelerimize kanalizasyon hattı, içme suyu şebekesi ve ihtiyaç duyulan noktalara dere ıslahı ve taşkın koruma imalatları ile içme suyu sondajları için enerji temini projeleri hayata geçirilecek. İnşallah yakın zamanda diğer ilçelerimizin yapım ihalelerine imza atılacak” ifadelerini kullandı.