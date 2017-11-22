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22 Kasım 2017 18:33

Mazot deposu patladı: 1 Yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde bir traktörün tamiri sırasında mazot deposunun patlaması nedeniyle bir kişi yaralandı.

Mazot deposu patladı: 1 Yaralı

22 Kasım 2017 18:33


Olay Manisa’nın Kula ilçesinde Kula’da Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sanayide çalışan işçi İbrahim K. (56), deposunda delik bulunan traktöre kaynak yaptı. Kaynaktan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle traktörün mazot deposunda patlama meydana geldi. Elbiseleri tutuşan İbrahim K., kendisini dışarıya atarak üzerindekileri çıkartmaya çalışırken iş yerinde de yangın çıktı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesi’ne Götürülen İbrahim K’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. İş yerinde çıkan yangın ise Manisa Büyük Şehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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