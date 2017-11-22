Mazot deposu patladı: 1 Yaralı

Olay Manisa’nın Kula ilçesinde Kula’da Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sanayide çalışan işçi İbrahim K. (56), deposunda delik bulunan traktöre kaynak yaptı. Kaynaktan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle traktörün mazot deposunda patlama meydana geldi. Elbiseleri tutuşan İbrahim K., kendisini dışarıya atarak üzerindekileri çıkartmaya çalışırken iş yerinde de yangın çıktı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesi’ne Götürülen İbrahim K’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. İş yerinde çıkan yangın ise Manisa Büyük Şehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.