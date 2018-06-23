MHP’den AK Parti’ye bayrak jesti

Yürüyüş sırasında 15 Temmuz Meydanından geçen MHP’lilere AK Parti standından destek verildi. Verilen desteğe MHP Manisa 3. sıra milletvekili adayı Mesut Bayram Laçalar da bir partili kadın tarafından kendisine verilen AK Parti bayrağını sallayarak teşekkür etti.

MHP Manisa Teşkilatı şehir merkezinde birlik ve beraberlik yürüyüşü gerçekleştirdi. 3 hilalli bayrak arkasında yürüyen MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, İl Başkanı Erkan Öztürk, milletvekili adayları ve partililer vatandaşları selamladı. MHP Kortejinin 15 Temmuz Meydanı önünden geçtiği sırada meydanda stantları bulunan AK Parti’liler de yol kenarında MHP’ye destek verdi. AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç ve partililer MHP’lilere başarılar dileyip, Rabia ve Bozkurt işaretleriyle birlikte poz verdi. MHP 3. sıra Milletvekili adayı Mesut Bayram Laçalar ise AK Parti’li bir kadın tarafından kendisine verilen parti bayrağını AK Parti standı önünden geçene kadar sallayarak verilen desteğe teşekkür etti.

AK Parti standının biraz ilerisinde bulunan İYİ Parti Standı önünde ise emniyet güçleri geniş güvenlik önlemleri aldı. MHP’liler İYİ Parti Standı önünde uzunca bir süre Bozkurt işareti yaparak ‘Manisa ovası Bozkurt yuvası’ sloganı attı. İYİ Partililer de ellerindeki parti bayraklarını ve Meral Akşener posterlerini sallayarak MHP’lilere karşılık verdi. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı alandan ayrılan MHP’liler yürüyüşlerine devam etti.