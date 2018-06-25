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25 Haziran 2018 15:37

Milletvekilliği sevincini hastanede yatan annesiyle paylaştı

AK Parti’nin Manisa’da 5.

Milletvekilliği sevincini hastanede yatan annesiyle paylaştı

25 Haziran 2018 15:37

sıra milletvekili adayı olan Mehmet Ali Özkan milletvekili seçilmesinin ardından ilk sevincini hastanede tedavi gören annesi Akile Özkan ile paylaştı.


AK Parti’den Manisa milletvekili seçilen Somalı Mehmet Ali Özkan sonuçların açıklanmasının hemen sonrasında ilk sevincini annesi Akile Özkan ile paylaştı. Seçim çalışmalarına destek vermek için seçim sürecinde broşür dağıttığı sırada düşerek kolunu kıran annesi Akile Özkan’ı tedavi gördüğü Soma Devlet Hastanesinde ziyaret eden Mehmet Ali Özkan, sevincini annesiyle paylaştı. Anne Akile Özkan ise oğlunun milletvekili seçilmesinin mutluluğunu yaşadı.




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