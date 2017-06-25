Milli parklarda bayram jesti

Ramazan Bayramında Manisa’da ailesiyle birlikte bayramı geçirecek ve ya bayram tatilinde misafirlerini ağırlayacak vatandaşlar Süreyya Tabiat Parkı ve Spil Dağı Milli Parkından ücretsiz olarak faydalanabilecek. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce ülke genelinde işletilen milli park ve tabiat parklarına girişler, vatandaşların Ramazan Bayramı’nda huzurlu bir ortamda tabiatla iç içe vakit geçirmesi ve aileleriyle bir arada piknik yapabilmesi için ücretsiz olacak. Orman ve Su İşleri 4’üncü Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından da park girişlerine de pankartlar asılarak parkların ücretsiz olduğu ilan edildi. Özellikle hafta sonları Manisalılar tarafından çokça tercih edilen Süreyya Tabiat Parkı ve Spil Dağı Milli Parkına vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Öte yandan Orman ve Su İşleri 4’üncü Bölge Müdürlüğü Manisa İl Şube Müdürü Uğur Bayil, tüm Manisalılara güzel bir Ramazan Bayramı geçirmelerini temenni ederek, parklarda vakit geçirecek vatandaşların parkların korunması ve temiz bırakılması konusunda hassas davranmalarını istedi.