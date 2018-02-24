Minik semazenler mest etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin aylık kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Manisa Semazenler Derneği’nin işbirliğiyle ‘Manisa’da Sema’ adlı sema gösterisi Manisa Mevlevihanesi’nde gerçekleştirildi. Çalınan ilahiler eşliğinde sema gösterilerini gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin minik semazenleri, vatandaşların büyük beğenisini kazandı. Gösterileriyle herkesi büyüleyen minik semazenler, vatandaşların ilgi odağı olurken, bazı vatandaşlar da gösteriyi telefonlarıyla çekerek anı ölümsüzleştirdi. Gösterinin sonunda Kuran’ı Kerim tilaveti okunurken, daha sonra ise tüm şehitlerimizin ruhlarına ithafen ve Afrin’de görev yapan Mehmetçik için dua edildi. Sema gösterilerine düzenli olarak devam edeceklerini dile getiren Manisa Semazenler Derneği Başkanı Musa Akçay, kendilerine sağlanan desteklerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini iletti. Sema gösterisi çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu.