Motosiklet kamyonete çarptı: 1 yaralı

Kaza Manisa’nın Kula ilçesine bağlı 4 Eylül Caddesi ile Akşemsettin Caddesinin birleştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet S. yönetimindeki 45 RA 8746 plakalı motosiklet, 4 Eylül Caddesi ile Akşemsettin Caddesinin birleştiği kavşakta Naci U. idaresindeki 45 PF 129 plakalı kamyonete yandan çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Mehmet S. yere düşerek yaralandı. Yaralı Mehmet S. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet S. Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.