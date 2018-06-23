Muradiye ve Dağmarmara okullarına kavuşuyor

Müjdeli haberi veren AK Parti MKYK Üyesi, Manisa Milletvekili ve Milletvekili adayı Murat Baybatur, her iki okulunda 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ikinci devresine yetiştirilerek, hizmete gireceğini söyledi.

“Geleceğin Türkiye’sini inşa edecek çocuklarımızın çağın gereklerine uygun, kaliteli bir eğitim alması en büyük arzumuzdur” diyen AK Parti MKYK Üyesi, Manisa Milletvekili ve Milletvekili Adayı Murat Baybatur, Muradiye ve Dağmarmara’da eğitim hayatına kazandırılacak okulların yüksek standartları içerisinde barındıracağını söyledi. Yeni yapılan okulların görsel sanatlar dersliği, müzik dersliği, teknoloji tasarım dersliği, engelli öğrenci dersliği, destek eğitim sınıfları ve çok amaçlı salonları ile günümüz eğitim anlayışına uygun fiziki yeterliliğe sahip okullar olduğuna işaret eden Baybatur, deprem riski nedeniyle yıkım kararı olan Muradiye Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nun 24 derslikli, Turgutlu Dağmarmara İlköğretim Okulu’nun 12 derslikli olarak inşa edileceğini belirtti. Her iki okulunda ihalesinin 26 Temmuz 2018 Perşembe günü gerçekleşeceğini ifade eden Baybatur, “Allah nasip ederse iki okulumuzda 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ikinci devresine yetiştirilerek, çocuklarımızın eğitimi için kapılarını açacak" dedi.