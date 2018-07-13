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13 Temmuz 2018 09:08

Ölümün eşiğinden hayata döndüler

Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezine neredeyse ölümün eşiğinde getirilen 2 eşek ve bir at tedavileri yapılarak sağlıklarına kavuşturuldu.

Ölümün eşiğinden hayata döndüler

13 Temmuz 2018 09:08

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş neredeyse ölümün eşiğinden kurtardıkları hayvanların bugün oldukça sağlıklı ve iyi durumda olduğunu belirterek sahiplendirilmeyi beklediklerini söyledi.


Sokak hayvanları ve ölüme terk edilen diğer hayvanlara sahip çıkarak yeniden hayata kazandıran Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezine oldukça kötü durumda getirilen 2 eşek ve bir at tedavileri ve bakımlarının ardından eski sağlıklarına kavuştu. Merkeze getirilen hayvanlar yeniden sahiplenecekleri günü bekliyor. Merkezdeki tüm hayvanların sahiplendirme işleminin ardından yerinde takip edildiği ve iyi bakılmadıklarının tespit edilmesi halinde geri alındıkları öğrenildi.



"Kötü şartlarda bulduk"


Merkezdeki 2 eşek ve bir atın oldukça kötü bir durumda bulduklarını vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, "Bugün itibariyle iki eşeğimiz ve bir at var burada. Bu hayvanlar yük hayvanı olarak kullanılmış maalesef. Biz bunları kötü şartlarda bulduk. Geldiklerinde son derece fizik ve kas gücü olarak bitik durumdaydı. Tıbbi tedaviye ihtiyaçları vardı. Neredeyse ölümün eşiğinden kurtardık diyebilirim. Şu anda burada emekliliklerini yaşıyorlar. Gayet sağlıklı ve iyi durumdalar. Sahiplenmek isteyen olursa onları da sahiplendirmek istiyoruz. Manisalıları onları sahiplenmek adına buraya bekliyoruz. Toplamda 15’e yakın eşeğimiz vardı. Bunları sahiplendirdik tabii bu uzun bir süreç bugün hemen birkaç günlük bir süreç değil, uzun bir süreçte peyderpey sahiplendirdik. Şu an elimizde 2 eşek bir tane de atımız var. Onlarda eğer istenilirse, iyi birilerine, bakabilecek birilerine biz kanaat getirirsek sahiplendireceğiz” dedi.



Sahiplenmenin ardından takipleri de yapılıyor


Sahiplendirme için aranan şartları da anlatan Akbaş, "Bizim veteriner hekimlerimizin gözetiminde bu işlemi yapıyoruz. Vatandaşın tamamen kendini veteriner hekimlerimize bu hayvanlara bakabileceğini ispat etmesi gerekiyor. Nerede bakacağını sorguluyoruz. Bizden teslim aldıktan sonra da biz ya da hayvanseverler gidip doğal ortamında onları gözlemliyorlar. Bakımlarının doğru düzgün yapılıp yapılmadığıyla ilgili açıkçası geri bildirim de alıyoruz. İyi bakılmadıklarını tespit ettiğimiz durumlarda hayvanı geri alıyoruz” şeklinde konuştu.




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