On binlerce dekar arazi suya kavuşacak

Bölge Müdürü Ali Fuat Eker de Sulama Projelerini mercek altına aldı. İnşası tamamlanarak test aşamasına geçilen Sarıgöl Sulaması Yenileme Projesi ile Akhisar Gördes Sağ ve Sol Sahil Sulama Projelerini yerinde inceleyen Eker, on binlerce dekar arazinin su beklediğinin altını çizerek, “Vakit kaybetmemeliyiz” dedi.

Yağışlı geçen haziran ayının ardından bastıran sıcaklar Ege’de sulama sezonunu da açtı. Bir yıl emek verdikleri tarlalardan daha çok verim alabilmek için çiftçiler gece gündüz çaba sarf ederken DSİ 2. Bölge Müdürlüğü de sulama projelerini mercek altına aldı.

23 bin 780 dekar üzüm bağını basınçlı borulu sistemle sulayacak Sarıgöl Sulaması Yenileme Projesi’ni yerinde inceleyen DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, yetkililerden inşası tamamlanan sistemin son durumu hakkında detaylı bilgi aldı. 83 kilometre boru döşenen ve 251 hidrant yapısı inşa edilen yeni hatta test çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Eker, “Sisteme deneme amaçlı yer yer su vermeye başladık. Ancak bazı noktalarda basıncın beklenenden yüksek olması nedeniyle elektronik saatler bazı noktalarda sıkıntı yaşattı. Ancak sorunu tüm muhataplarıyla mercek altına aldık. En kısa süre içinde bu sorunu aşıp; üreticimizin su sıkıntısını gidermeyi hedefliyoruz” diye konuştu. Vana odasına da giden Eker, üzüm bağlarına verilecek suyun kalitesini inceleyerek tahlil edilmek üzere sudan numune aldırdı.

Şantiyede hatların son durumu hakkında da bilgi alan Ali Fuat Eker daha sonra Akhisar Gördes Sağ Sahil Sulaması inşaat alanına geçti. 97 bin 660 dekar araziye can suyu verecek projenin son durumunu yerinde gören DSİ 2. Bölge Müdürü Eker, “Toplulaştırma çalışmaları ve arazide hasat dönemi olması nedeniyle zaman zaman sahada çalışmakta sıkıntılar yaşıyoruz. Sonbaharla birlikte inşaat hızımızı artırıp önümüzdeki sezondan itibaren kısım kısım sahaya su vermeyi hedefliyoruz” dedi.

Eker, son olarak da tamamlandığında 50 bin 400 dekar araziyi modern sulamaya kavuşturacak Akhisar Gördes Sol Sahil Sulaması şantiyesini ziyaret etti. Yetkililerden projenin son durumu hakkında bilgi alan Eker, imalat için tüm malzemenin şantiye alanında depolandığını vurgulayarak eylül ayından itibaren ekip sayısının artırılarak sahadaki çalışmaların hızlandırılmasını istedi.