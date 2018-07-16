Organları 3 hastaya umut oldu

Ö. (48) adlı hastada beyin ölümü gerçekleşmesi ve sonrasında hasta yakınlarının organ bağışına izin vermesi; organ bekleyen üç hastaya umut oldu.

Yaklaşık 6 gündür Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi 3. basamak yoğun bakımda, aşırı yüksek tansiyona bağlı yaygın beyin kanaması (Hipertansif İntraserebral Hemoraji) tanısıyla tedavi gören M.Ö. (48) adlı hastada tüm çabalara rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Beyin ölümü belirlenen hastada Yoğun Bakım Sorumlusu Uzman Doktor Hatice Ünaldı ve yoğun bakımlardan sorumlu Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Hamza Bambal’ın çabalarıyla, aile yakınlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda hasta yakınları bağışa karar verdi.

Gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından önceki gece yarısı İzmir’den gelen ekiplerin öncülüğünde, devlet hastanesinde ameliyathane ve yoğun bakım ekiplerinin katılımıyla gece boyunca süren ameliyatla hastadan alınan karaciğer ve iki böbrek İzmir’de organ bekleyen hastalara nakledilerek şifa oldu. Hasta yakınları hüzne boğulurken, organ bekleyen hasta ve yakınları ise buruk bir sevinç yaşadı.

Hüzün ve buruk sevinç bir arada

Konu hakkında bir açıklama yapan Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Operatör Doktor Erol Karaca, “Bizler gece gündüz demeden yoğun bir şekilde görev yapan sağlık çalışanları olarak aynı anda hem hüzün hem de burukta olsa sevinci bir arada yaşadık. Öncelikle bağışa karar verip, 3 cana yeniden hayat veren aile yakınlarına, bu çok değerli ve zor kararları için şükranlarımı sunuyorum. Gerek yoğun bakım çalışanlarımıza gerekse organ nakil koordinatörlüğümüze, bu süreçte mesleğimizin kutsallığını ortaya koyan değerli çabaları ve katkıları için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı bu vesileyle organ bağışı yapmaya davet ediyorum” dedi.