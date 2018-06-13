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13 Haziran 2018 17:44

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

13 Haziran 2018 17:44


Kaza, Salihli’nin Çakaldoğan Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli yönünden, Çakaldoğan Mahallesi yönüne gitmekte olan Mustafa Kutluay (62) yönetimindeki 09 F 8371 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Kısık mevkiinde uçuruma yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan eşi Aliye Kutluay (54), oğlu Coşkun Kutluay (32) ve gelini Selvi Zeynep Kutluay (28) yaralandı. Yaralılar, olay yerinden Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından çıkarılırken, sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.


Öte yandan kaza yapanların İzmir’in Torbalı ilçesinde ikamet ettikleri ve Çakaldoğan Mahallesi’ndeki yakınlarına bayram ziyaretine geldikleri öğrenildi.




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