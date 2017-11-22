(Özel haber) Fabrika işçileri hem yazdı hem oynadı

İşçilerin sahnedeki performansı büyük beğeni topladı.

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Standard Profil’de çalışan işçiler örnek bir tiyatro projesine imza attı. İş sağlığı ve güvenliğinin öneminin belirtildiği tiyatro oyununu kaleme alan işçiler sahnedeki performanslarıyla da profesyonel tiyatroculara taş çıkardı. 10 kişilik oyuncu kadrosundan oluşan gösteride işçiler, fabrikada yaşanmış gerçek olayları sahnede canlandırdı. Zaman zaman güldüren, zaman zaman da duygulandıran gösteride, çalışanlar hem kendi arkadaşlarına hem de ailelerine iş sağlığı ve güvenliğinde farkındalık oluşturmayı hedefledi. Parça parça bölümlerden oluşan gösteride fabrikada yaşanan iş kazaları ve buna şahit olan çalışanların evde yaşadıkları psikolojik sorunlar işlendi. Profesyonel oyuncuları aratmayan tiyatro gösterisinin hazırlanması ise yaklaşık 5 ay sürdü. Fabrika çalışanları mesai sonrası yeniden fabrikada buluşarak, aynı zamanda tiyatroyla da ilgilenen ve oyunculuk yapan fabrika çalışanı Aydın Kök önderliğinde oyunlarına hazırlandı. Oyun izleyenler tarafından büyük alkış alırken, ilk defa tiyatroda rol aldığını söyleyen fabrika çalışanı Melis Gökkaya, "İş sağlığı ile ilgili bir oyun. Seve seve oynadık hepimiz. Gurur duyuyoruz. Hepimiz çok çaba gösterdik. Mesailerden sonra tekrar bir mesai yaptık. İşten sonra tekrardan toplandık. Tekrardan çalıştık" dedi.

Fabrika çalışanı Erman Özgür ise bu oyuna gönül verdiklerini belirterek, herkesin oyunu beğeneceğini söyledi.

Tiyatro gösterisiyle iş sağlığı ve güvenliği bilincini ailelere kadar indirmek istediklerini söyleyen fabrika çalışanı Bekir İba ise "Hepimiz amatörüz. Aramızda bir tek hocamız var. Aydın ustamız. Profesyonel olarak tiyatro yapıyor. 4-5 aydır çalışıyoruz. İş sağlığını ve iş güvenliğinin sadece Türkiye’de değil dünyada da önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle de sadece çalışanlara eğitim ve afişlerle değil de direk ailelerine yönelik bir uygulama yapmak istedik. Ailelere kadar inmek istedik. Çünkü iş güvenliğini ve iş sağlığını önce ailede başladığını biliyoruz" diye konuştu.

İş kazalarını önlemek için makine yatırımlarından çok iş sağlığı ve güvenliği bilincini arttırmayı hedeflediklerini ve güvenlik kültürünü oluşturmak istediklerini İş Güvenliği Uzmanı Emrah Demir, "İş güvenliği kurul toplantılarında iş güvenliğini konuşurken 0 iş kazası hedefini yakalayamadığımızı gördük. Bu hedefi yakalamak için de makine yatırımı, eğitim yatırımından daha çok biz de iş güvenliği bilincini arttıracak, güvenlik kültürünü arttıracak bazı fikirler çıktı mavi yaka çalışanlarımızdan. Bu fikirler doğrultusunda da böyle bir tiyatro grubu oluşturduk. Herhangi bir dış destek almadan tamamen kendi çalışanlarımızdan oluşturduk. İş güvenliği temalı, çalışanların yüreğine dokunur şekilde güvenlik kültür bilincini arttırmak amacıyla böyle bir tiyatro gösterisini hazırladık" dedi.

"Sanat dediğiniz kavram sadece sanatla kalmıyor"

Aynı zamanda tiyatro oyunculuğu da yapan fabrika çalışanı Aydın Kök, sanatla birlikte sosyal mesaj vererek iş sağlığı ve güvenliği bilincini arttırmayı hedeflediklerini belirtti. Kök, "Oturduk, konuştuk. Ne yapabilir diye düşündük. Oyunlar yazdık. Fabrika içerisinde hepimizin çalışan olması bunu kolaylaştırdı. Çünkü içeriye vakıf olmamız içeriyle ilgili oyunlar yazabilmemizi daha da kolaylaştırdı. Oyunları hem dramatik anlamda hem de komediye çevirelim. En azından ailelerin gelip de hep acı görmemesini, acıyla birlikte sevinebilmelerini de sağlayabilmek istedik. Ortaya koyduğumuz iş çok güzel bir iş oldu. Aldığımız tepkiler çok güzel. Tiyatronun ses getirme olayı çok farklı. Sanat dediğiniz kavram sadece sanatla kalmıyor. İçerisindeki sosyal mesajlarla eğer alınabildiği takdirde almış olduğunu önlemlerin yerini de alabiliyor" diye konuştu.

10 kişilik fabrika çalışanlarından oluşan oyuncu kadrosunun bulunduğunu sözlerine ekleyen Kök, "10 kişilik bir oyuncu kadromuz. 4 ay sürdü. 4 ay içerisinde elimizden gelen bütün çalışmaları sağ olsun fabrikanın desteğiyle, fabrikanın içerisinde yaptık. Bunun en güzel tarafı da şu; yazanlar fabrika çalışanı, oynayanlar fabrika çalışanı, destek verenler fabrika çalışanı. Yani her şey tamamen fabrikanın içerisinde oluşmuş, gelişmiş, hatta yaşanmış olaylar. Bugün de sahneledik" ifadelerini kullandı.

Çalışanları tarafından böyle bir oyun sergilenmesinden dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Standard Profil 2. Fabrikası Genel Müdürü Ergenç İnceler, "Yazan da, yöneten de, oynayan da çalışanların kendisi. Bizim sadece yaptığımız ’Hadi yürüyün’ dedik. Bu kadar yüreklendirmenin böylesi sonuç vermesi bizi çok mutlu etti. İş güvenliği ve iş sağlığı konusunda olması bizi çok çok daha fazla mutlu etti. Hedefimiz de 0 iş kazası. Adım adım o hedefe gideceğiz. Bundan kurtuluş yok. Kesinlikle bu hedefi tutturmak için uğraşacağız. Bu da bize kültürün en büyük katkısı. Sensörler takabilirsiniz ama kültür değişmezse sonuç değişmiyor. Sonuçlar kültürle birlikte değişiyor. Tiyatro da bunun en büyük gücü. Bizim şimdiye kadar yaptığımız en doğru kültür değiştirme faaliyeti" dedi.

Manisa Kültür Sitesi Şehir Tiyatrosu’nda sahnelenen oyunu fabrika Genel Müdürü Ergenç İnceler, işçiler, aileleri ve çocukları izledi.