(Özel Haber) Kırkağaç’ta kavun hasadı başladı

Deseni, kokusu, tadı ve uzun dayanmasıyla ünlenen Kırkağaç kavununda rekolte 30 bin ton olarak beklenirken, toptan 1.50 ile 1.80 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı buldu.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde coğrafi işaretleme alan ve patentli olarak yetiştirilen Kırkağaç kavununda hasat başladı. Genetiğiyle oynanmaması için 200-300 yıl önceki koşullardaki gibi ekimi yapılan Kırkağaç kavununda bu yıl 30 bin ton rekolte bekleniyor. Hasatla birlikte 10 bin dönümlük alanda ekilen Kırkağaç kavunu toptan olarak 1.50 ile 1.80 TL arasında değişen fiyatlarda alıcı bulunuyor.

Vatandaşların Kırkağaç kavununu alırken "Kırkağaç kavunudur" etiketi taşıyan ürünleri almasına dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Kırkağaç Ziraat Odası Başkanlığı Genel Sekreteri Emin Özarı, "Kırkağaç Kaymakamlığı, Kırkağaç Belediyesi, Kırkağaç Ziraat Odası Başkanlığı ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün ortaklaşa düzenledikleri projeyle 2008 yılında ’coğrafi işaretleme’ alarak patentli ve etiketli satımına başlanan Kırkağaç kavunu, bu yıl da üreticinin yüzünü güldürecek. Bu yıl 10 bin dönümlük alanda ekim yapıldı ve 30 bin ton civarında bir rekolte bekliyoruz. Kırkağaç kavununun 15-18 Ağustos itibariyle hasadına başlanır. Kavunlarımız olgunlaşıp hasada hazır hale geldiler. Kırkağaç kavununu diğer kavunlardan ayıran en büyük özellikleri hasadının daha geç olması, saklanabilir olması ve tadıyla, aromasıyla çok farklı bir ürün olmasıdır" dedi.

"Atalarımızın koşullarında tohum elde ediyoruz"

Kırkağaç kavunu tohumunun hibrit olmadığına dikkat çeken Özarı, "Bizim kavunumuzun bir başka özelliği de renginin daha kavuniçiye bakan bir tonda olması. Kavunumuzun üzerindeki beneklerin siyah değil, koyu yeşil olması da yine farklı bir özelliğidir. Türkiye’nin birçok yerinde kavun tüketimi biterken, Kırkağaç’ta daha yeni kavun hasadına başlanıyor. Ayrıca kavunumuzun farklı bir özelliği de var. Belki bugüne kadar pek anlatılmadı ama kavunumuzun en büyük özelliği hibrit olmayışıdır. Yani bundan 200-300 yıl önce atalarımız hangi şartlar ve koşullarda tohum elde ettilerse, biz de o şartlarda tohum elde edip ekimini yapıyoruz. Dolayısıyla da kavunun genetiğiyle de oynanmamış oluyor" ifadelerini kullandı.

Fiyatlar hakkında bilgi veren Özarı, "Fiyatlarımız şuan 1.50 TL ile 1.80 TL arasında seyretmektedir. Bu fiyatlar üreticimizin yüzünü güldürüyor. Perakende olarak ise 2 TL civarında satılmaktadır. Nasip olursa bu kavunlarımızın yüzde 30’u iç piyasaya hemen satılacak. Kalan yüzde 70’i ise değerli üreticilerimizin kış aylarında tüketmesi için özel olarak hazırladığımız kavun depolarında askıya alınacak. Aralık, Ocak ve Şubat aylarına kadar da kavunlarımız satılabilecek. Hayırlı uğurlu olsun. Allah üreticilerimize bereketli kazançlar nasip etsin" diye konuştu.

"Fiyatlardan memnunuz"

Çocukluğundan beri kavun üreticiliği yaptığını söyleyen Bülent Somalıoğlu, "Bu kavunun ekimine Mayıs ayında başlıyoruz. Artık hasat zamanına geldik. Kırkağaç kavununun en büyük özelliği toprağının verimli olmasıdır. İyi ürün yetiştirmeye çalışıyoruz. İyi ürün çıkartınca da ilgi çok oluyor. Fiyatlardan memnunuz. Perakende de ise 2 TL ile 2.5 TL arasında kavunlarımız alıcı buluyor. Toptan ise 1.50 TL’den satıyoruz” diye konuştu.