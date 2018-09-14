(Özel) İstanbul Yeni Havalimanını Manisa'nın fidanları süsleyecek

Manisa'nın Salihli ilçesinde fidan diyarı olarak bilinen Bozdağlar eteklerindeki Yeniköy Mahallesi'nde üretilen fidanlar İstanbul Yeni Havalimanını süsleyecek. Yeniköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Tanyeri, yeni hava limanının çevre düzenlenmesinde kullanılmak üzere Lübnan Sediri, karaçam ve ıhlamur olmak üzere şuana kadar yaklaşık 20 bin fidan gönderdiklerini söyledi.

29 Ekim'de düzenlenecek törenle açılması ve ilk uçuşun ise 31 Ekim'de gerçekleşmesi beklenen İstanbul Yeni Havalimanını Salihli'den giden fidanlar süsleyecek. Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan ve fidan diyarı olarak bilinen Bozdağlar eteklerindeki Yeniköy Mahallesinde üretilen fidanlar İstanbul Yeni Havalimanındaki süslemelerde kullanılacak. Yaklaşık 20 bin fidanın kullanılacağı havalimanına fidanlar gönderilmeye başlandı. İlk etapta Lübnan sediri, karaçam ve ıhlamur gönderilmeye başlandığını söyleyen Yeniköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Tanyeri, "Ürettiğimiz bitkileri İç Anadolu ve Marmara Bölgesi başta olmak üzere İstanbul 3. Hava Limanına da bitki göndermeye başladık. İlk etapta Hava Limanına Lübnan Sediri, karaçam ve ıhlamur gönderdik. Yeniköy olarak ana yol ve şantiyelere de bitkiler göndermekteyiz. Karayollarında da İzmir-İstanbul otoyoluna da bitki göndermekteyiz. Bu işi yapan üyelerimizin içinde biraz daha kaliteyi artırarak, İtalya ve Hollanda gibi ülkelere kafa tutacak hale gelmek istiyoruz” dedi.

Yetiştirdikleri bitkilerin İstanbul Yeni Havalimanı'nı süsleyecek olmasından mutluluk duyduklarını vurgu yapan Tanyeri “Biz fidan diyarı Yeniköy olarak 3. Hava Limanına yaklaşık 20 bine yakın fidan gönderdik. Talepler olduğu sürece 50-60 bin tane daha fidan gitme söz konusu. Fidan diyarı Yeniköy'de bu işler gerçekten kolaydan yetişmiyor ve üretilmiyor. Fidan diyarı olarak Türkiye'yi yeşillendirmek, ağaçlandırmak, doğaya katkıda bulunmak, akciğerlerimizi temiz tutmak için çabalıyoruz. Bu çabamıza destek olunmasını istiyoruz” dedi.

“Fidanları çocuk gibi bakıyoruz”

Fidanları tohumdan ekip ürettiklerini belirten üretici Umut Özdemir “Fidan diyarı Yeniköy'de bu fidanları tohumdan ekiyor, bu yaşa kadar çocuk gibi bakıyoruz. Çocuklarımıza verdiğimiz değerin aynısını bu bitkilere de veriyoruz. Geçim kaynağımız bu, Türkiye'nin her tarafına yeşillendirmek için bu çalışmalarımızı devam ettirmek istiyoruz” dedi.

Mahalleli olarak fidan üreticisi olduklarını ifade eden Mehmet Tanyeri “Bu işi 1996 yılında başladık. Şuan gelişmiş düzeyde üretim yapıyoruz. Bu işin daha çok gelişmesi için devletimizden destek bekliyoruz” derken, üretici İrfan Ersoy ise “Biz bu çam fidanlarını 22 yıldır üretiyoruz. Ancak satışlarda çok sıkıntı çekiyoruz. Belediyelerden ve devletin bize yardımcı olmasını istiyoruz. Köyümüzde bulunan kooperatif üzerine düşen görevi yapıyor ama belediyeler yeterli alım yapmadığı için kooperatif ürünlerimizi satamıyor, ürünler elimizde kalıyor” sözlerine yer verdi.