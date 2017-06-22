Patnoslu öğrencilerden Cengiz Ergün’e teşekkür

Kitapları teslim alan 25 Patnoslu öğrenci, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e içlerinden geçen duyguları kaleme alarak teşekkür mektubu yazdı.

Sosyal sorumluluk projelerini Manisa dışına da taşıyan Büyükşehir Belediyesi, Ağrı’nın Patnos ilçesi Taşkın Köyü’nde yaşayan öğrencilerin hayal dünyalarını geliştirecek, onları farklı dünyalara taşıyacak emsalsiz bir yardım yaptı. Köyde öğretmenlik yapan Demircili Süleyman Çelik’in yardım talebine duyarsız kalmayan Başkan Cengiz Ergün, kitap kampanyasına öncülük etti, destek oldu. Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinatörü Kazım Aysan’ın da çabalarıyla Demirci halkından 15 gün içinde toplanan ve bin 500’e yaklaşan boyama kitapları, okuma kitapları, ansiklopediler, deneme testlerinden oluşan kitap ve kırtasiye malzemeleri okula ulaştı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde gerçekleşen kitap yardımının kendilerini oldukça mutlu ettiğini belirten 25 öğrenci, Başkan Cengiz Ergün’e ithafen teşekkür mektupları yazdı. Satırlarında “Kitaplara çok iyi bakacağız, Sayenizde geleceğimiz aydınlanacak, bize bir gelecek gönderdiniz, Allah sizi başımızdan eksik etmesin” ifadelerine yer veren öğrenciler, Başkan Cengiz Ergün’e şükran duygularını sundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de öğrencilere iyi dilekleri için teşekkür ederken, “Çocuklarımızın aydınlık bir geleceğe ulaşması için elimizden gelen tüm desteği sağlamaya hazırız” diye konuştu.