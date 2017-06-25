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25 Haziran 2017 13:57

Poşet içinde çöpe atılan bebek hayata tutunamadı

Manisa’nın Kula ilçesinde 11 Mayıs tarihinde annesi tarafından poşet içinde çöp kenarına terk edilen bebek 40 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Poşet içinde çöpe atılan bebek hayata tutunamadı

25 Haziran 2017 13:57


Edinilen bilgilere göre, 40 gün önce annesi tarafında boş bir arsada çöp kenarına poşet içinde bırakılan minik bebek yoğun bakımda tedavi altında tutulduğu Salihli’deki özel hastanede yaşam savaşını kaybetti. Minik bebeğin doğuştan sağlık problemlerinin olması nedeniyle hastanenin çocuk yoğun bakım ünitesinde tutulduğu ve 40 gündür verdiği yaşam mücadelesini geçtiğimiz gün kaybettiği bildirildi. Minik bebeğin Salihli’de defnedildiği öğrenildi.


Kula’nın 4 Eylül Mahallesi 237. Sokak üzerinde boş bir arazide çöp kenarına poşet içerisinde bırakılmış yeni doğmuş bir bebek bulunmuştu Emrah Topmedir isimli vatandaş çalıştığı iş yerinin arka tarafına aracını park ettiği sırada poşet içerisine sarılmış erkek bebeğini fark etmiş ve durumu hemen polise bildirmişti. Bebeğin sağlık durumunun kötüye gittiğini fark eden Topdemir bebeği Kula Devlet Hastanesine götürmüş, minik bebek Kula Devlet hastanesinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Salihli Devlet Hastanesine oradan da Salihli’de bulunan özel bir hastanenin çocuk yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı. Suçunu itiraf eden bebeğin annesi L.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.




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