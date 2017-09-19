Poyraz Mahallesine hayvan içme suyu göleti yapılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi geçim kaynağı hayvancılık olan üreticilerin yaz aylarında hayvan sulaması yönünde büyük bir sıkıntı yaşamaması için Salihli Poyraz Mahallesi’nin ihtiyacının karşılanması için hayvan içme suyu göletinin çalışmalarını tamamladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bircan Gençoğlu, üreticilerin istekleri ve taleplerini eşit oranda yerine getirmek için tüm ilçelerde çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Bu göletin Poyraz Mahallesi’ndeki üreticilere hayırlı olmasını diliyorum. Kırsal Hizmetler Dairesi olarak 17 ilçede hizmetlere hız kesmeden devam ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecektir” dedi.