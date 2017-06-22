Salihli bayrama hazır

Ramazan ayı boyunca kurulan iftar sofraları ve geleneksel Ramazan etkinliklerinde vatandaşlarla birlikte olduğunu ifade eden Başkan Zeki Kayda, Salihli halkının Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek belediyenin bayram hazırlıkları ile ilgili şunları söyledi: “Öncelikle vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum. Bayramda temizlik işlerinden zabıtasına kadar her birim, vatandaşlarımıza bir telefon kadar yakın olacaktır. Bayram süresince, yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı Belediyemiz Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı tüm ekiplerimiz ile Büyükşehir Belediyemize bağlı İtfaiye, Maski, Ulaşım ve Sağlık Hizmetleri ekipleri nöbetleşe olarak görevlerinin başında olacaktır. Bayramda alınan önlemlere rağmen vatandaşlarımız karşılaşabilecekleri sıkıntı, istek ve şikayetleri, 7132640 (dahili 131) nolu santrali veya 153 Alo Zabıta’yı arayarak bildirebileceklerdir” dedi.

Mezarlıklara ücretsiz servis

Asri Mezarlık ile Karaağaç ve Çakallar Mezarlıklarına 24 Haziran Cumartesi Arefe günü ücretsiz otobüs seferleri düzenleneceğini kaydeden Başkan Kayda, arefe günü saat 09.00’da başlayacak olan ring servislerinin akşam saat 18.00’a kadar vatandaşlara hizmet vereceği ifade edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi araçlarıyla gerçekleştirilecek olan ücretsiz ring servislerinin Kırveli Polis Karakolu önünden arefe günü saat 09.00’da hareket ederek, Atilla-Belediye-Menderes-Atatürk (Çınarlı)-Avar-Şüheda Caddeleri yol güzergahı üzerinden Asri Mezarlık ile Karaağaç ve Çakallar Mezarlıklarına gitmek isteyen vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti vereceği bildirildi. Arefe günü hizmette olacak araçların 24 Haziran Cumartesi günü saat 09.00’dan itibaren saat başı hareket ederek mezarlıklara ulaşım hizmeti verecekleri açıklandı.