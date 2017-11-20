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20 Kasım 2017 09:55

Salihli Belediyespor 3 puanı 5 golle aldı

Salihli Belediyespor, aynı grupta mücadele ettiği Poyrazdamlarıspor’u 5-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Salihli Belediyespor 3 puanı 5 golle aldı

20 Kasım 2017 09:55


Manisa Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Salihli Belediyespor, ligin 5. haftasında Poyrazdamlarıspor ile karşılaştı. Poyramdamları Stadında oynanan karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi Poyrazdamlarıspor, Ahmet’in attığı golle1-0 öne geçti. Oyunda dengeyi sağlayan Salihli Belediyespor, Ceyhun’un attığı golle skoru 1-1 eşitledi. Yeşil-beyazlı ekip, Hamza ve Ümit’in kaydettiği 2 golle ilk yarıyı 4-1 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Salihli Belediyespor, Ümit’in attığı golle skoru 5-1 yaptı. Ev sahibi Poyrazdamlarıspor’dan Eren’in attığı gol maçın skorunu 2-5 yaptı.


Grupta aynı puana sahip olan iki takımdan Salihli Belediyespor, aldığı galibiyetle 10 puana yükselirken ev sahibi Poyrazdamlarıspor ise 7 puanda kaldı.




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