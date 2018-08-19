Salihli Belediyespor Afyon kampını tamamladı

grupta yeni sezonda hedefini zirve olarak belirleyen Salihli Belediyespor, 2. etap Afyon kampını tamamladı.

BAL’da Manisa’yı Somaspor ve Urganlıspor ile birlikte temsil edecek olan Salihli Belediyespor’un 2. etap Afyon kampı noktalandı. Çalışmalarını Teknik Direktör Ozan Dombaz yönetiminde sürdüren ve 10 gün devam eden kampta Yeşil-beyazlı ekip, 4 hazırlık maçı oynadı. Yeşil-beyazlı ekip oynadığı 4 hazırlık maçında ise 1 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Afyon kampında iyi bir çalışma dönemi geçirdiklerini ifade eden Teknik Direktör Ozan Dombaz, oyunculara yükleme yaptıklarını söyledi. Kampta 4 hazırlık maçı yaptıklarını belirten Dombaz “Oynadığımız hazırlık maçlarında tüm oyuncular forma giyme şansı buldu. Hazırlık maçları ile eksiklerimizi gördük” dedi. Kampta takımın gösterdiği hırslı ve azimli çalışmalarından dolayı memnun olduğunu vurgu yapan Dombaz “Takım olarak mutlaka eksiklerimiz var. Ancak 3.etap çalışmalarımızı 23 Ağustostan sonra Razlı Tesislerinde gerçekleştireceğiz. 22 Eylül’de başlayacak olan sezon açılana kadar iyi bir seviyeye gelip, sezona bomba gibi hazır olmak istiyoruz. Çünkü BAL’da şampiyonluğa oynayacak bir ekip kurduk. Ben takımıma sonuna kadar güveniyorum" dedi.

Salihli Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Yıldırım ise, yeni bir teknik ekip ve yeni bir kadro ile yeni bir ligde mücadele edecekleri için heyecanlı olduklarını ifade ederek, takıma sonuna kadar güvendiğini söyledi.