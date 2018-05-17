Diğer
Kategoriler
17 Mayıs 2018 17:27

Salihli Belediyespor’a yeni yönetim

Salihli Belediye Gençlik ve Spor Kulübü 22.

Salihli Belediyespor’a yeni yönetim

17 Mayıs 2018 17:27

Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirerek yeni yönetimini seçti.


Salihli Belediye Gençlik ve Spor Kulübü’nün 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Salihli Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ile İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulun divan başkanlığını Erdal Ataoğlu yaparken, tek liste ile gidilen seçimlerde yeni yönetim kurulu belirlendi.


Salihli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü yönetim kurulu ise Mustafa Yıldırım, Uğur Kocagöz, Orçun Semizler, Mehmet Gürsel, Murat Akça, Rasim Paşa ve Ali Yıldırım’dan oluşurken, Denetleme Kurulu ise Yaşar Ergün, İbrahim Emiştekin ve Burak Ataoğlu’ndan oluştu. Salihli Belediyespor yeni yönetim kurulu ilk toplantısında yeni başkanı seçerek, görev dağılımı yapacak.


Öte yandan yapılan seçimin ardından yeni yönetim Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret etti. Başkan Kayda, yeni yönetimi tebrik ederek başarılar diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç