Salihli Belediyespor’a yeni yönetim

Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirerek yeni yönetimini seçti.

Salihli Belediye Gençlik ve Spor Kulübü’nün 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Salihli Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ile İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulun divan başkanlığını Erdal Ataoğlu yaparken, tek liste ile gidilen seçimlerde yeni yönetim kurulu belirlendi.

Salihli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü yönetim kurulu ise Mustafa Yıldırım, Uğur Kocagöz, Orçun Semizler, Mehmet Gürsel, Murat Akça, Rasim Paşa ve Ali Yıldırım’dan oluşurken, Denetleme Kurulu ise Yaşar Ergün, İbrahim Emiştekin ve Burak Ataoğlu’ndan oluştu. Salihli Belediyespor yeni yönetim kurulu ilk toplantısında yeni başkanı seçerek, görev dağılımı yapacak.

Öte yandan yapılan seçimin ardından yeni yönetim Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret etti. Başkan Kayda, yeni yönetimi tebrik ederek başarılar diledi.