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29 Haziran 2017 18:22

Salihli Belediyespor’dan futbola transfer

Manisa Süper Amatör Küme ekiplerinden Salihli Belediyespor, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Salihli Belediyespor’dan futbola transfer

29 Haziran 2017 18:22

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) çıkmayı hedefleyen Salihli Belediyespor Bayındırspor’dan Sercan Arasan’ı transfer etti. 27 yaşındaki tecrübeli oyuncu Arasan, kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Teknik direktör Fikret Gezer ile anlaştıktan sonra kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız veren Salihli Belediyespor, yeni sezona iddialı hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon Bayındırspor’da forma giyen 27 yaşındaki Sercan Arasan, BAL hedefi olan bir takıma geldiğini ifade ederek, Salihli Belediyespor’da şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. Salihli Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen imza törenine, Belediyespor Yöneticileri Murat Akça ve Rasim Paşa ile futbolcu Sercan Arasan katıldı.




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