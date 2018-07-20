Salihli Koruma kurulu toplandı

Kamu yararına çalışan yükümlülere teşekkür belgesinin verildiği toplantıda konuşan Uğurlu, cinsel istismar ve çocuk ihmali ile ilgili projeyi kısa sürede hayata geçireceklerini söyledi.

Salihli Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Denetimli Serbestlik Müdürü Abdullah Yılmaz, kısa bir süre içerisinde müdürlük olarak yükümlüler tarafından kamu yararına önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen “Temizlik Timi Projesi” kapsamında Salihli’de bulunan ve dezavantajlı olarak değerlendirilen 16 okulda, yükümlülerce 169 derslik ve ortak kullanım alanlarının temizlendiğini belirten Yılmaz “Bu proje ile birlikte ilçemizde bulunan okullarda yıpranmış olan 4 binden fazla sıra, yükümlülerce zımparalanmış, tamir edilmiş ve öğrencilerin hizmetine sunulmuştur. 11 okulumuzda ise boya-badana ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam etmektedir. Bağımlılıkla mücadele ve farkındalık projesi kapsamında 51 ortaokul ve lisede görevli öğretmenlere ve bu okullarda öğrenim gören öğrencilerin velilerine Psikolog Doktor Umut Yıldız tarafından konferans düzenlenmiştir. Yaptığımız tüm bu çalışmaları bir dergi aracılığı ile kalıcı hale getirmek içinde ön hazırlıklarımız devam ediyor” dedi.

Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ise “Arkadaşlarımız, yaz ve kış demeden kendilerine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirdiler. Bu arkadaşlarımız, verilen bir cezayı çekmenin yanı sıra kendi çocuklarının, kendi yakınlarının eğitim aldıkları okulların boyasında, temizliğinde, sıra zımparalamasında çalışarak çok kıymetli katkılarda bulundular. Bu arkadaşlarımızla sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum”

Kurum sayesinde kamuda bir çok noktaya ulaştıklarını kaydeden Uğurlu “Biz kendimizi yenilemek, ortaya yeni hedefler koymak zorundayız. Şuan bağımlılıkla ilgili farkındalık noktasındaki seminerlerimiz sona erdi. Cinsel istismar ve çocuk ihmali ile ilgili bir projemiz var. Bu projemiz hazırlık aşamasında. Arkadaşlarımız Manisa Çocuk İzleme Merkezi ile bir görüşme yaptılar. Eylül ayı itibariyle bu projemizin de startını vereceğiz. Bu projeyi çok önemsiyoruz. Kamu yararına, toplum yararına çalışmalarımız aralıksız devam edecek” dedi.

Konuşmaların ardından kurul üyeleri, kamu yararına çalışan yükümlülere teşekkür belgesi verdi.

Salihli Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Kaya, Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yetiş Aksoy, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürü Abdullah Yılmaz ile Koruma Kurulu üyeleri katıldı.