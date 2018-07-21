Salihli’de 24. Şeftali Şenliği başladı

Geleneksel Adala Şeftali Şenliği, vatandaşların yoğun katılımıyla coşkulu bir şekilde başladı.

Adala Mahallesi’nde düzenlenen ve 3 gün sürecek olan şenliğin ilk gününde şarkıcı Başak Çuha sahne aldı. Piknik alanında verilen konserde 2 saatten fazla sahnede kalan Başak Çuha, son günlerin sevilen şarkılarını seslendirerek, şenliğe katılan vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı. Şarkılara eşlik eden vatandaşlar, şarkıcı Başak Çuha ile birlikte oynadı. Şenliğin ilk gününde vatandaşlarla buluşan Başak Çuha’ya teşekkür eden Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, “Salihli Belediyesinin düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleri sizler için devam ediyor. Burada olduğunuz için herkese teşekkür ediyor, 2 gün daha sürecek olan şenliğimizde sizleri yeniden aramızda görmek istiyoruz” dedi.

Şenliğin 2. gününde bu akşam, “Memleketim Manisa” klibi ile tanınan Ankaralı Serpil Yeni sahne alacak. Adala Şeftali Şenliği’nin final günü olan pazar günü ise Türk Halk Müziğinin sevilen sesi Turgay Başyayla sahne alarak, Salihlililerle buluşacak.

Öte yandan Salihli Belediyesi tarafından şenliğe katılan tüm vatandaşlara hediyeler dağıtıldı.