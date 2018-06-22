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22 Haziran 2018 12:09

Salihli’de ahşap ve obje boyama sergisi

Manisa’nın Salihli ilçesinde moda evi sahibi Nuriye Yalabık, 20 kursiyeri ile birlikte 1 yılda hazırladıkları 250’nin üzerinde çoğunluğu ahşap ve obje boyama ürünlerinden oluşan bir sergi açtı.

Salihli’de ahşap ve obje boyama sergisi

22 Haziran 2018 12:09


Kent Müzesi’nde açılan sergi Salihlili sanatseverlerin büyük ilgisini çekti. Art & More Modern Hobi Evi olarak ilk sergiyi açmanın mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Nuriye Yalabık, sergisine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sergide dekoratif ve ahşap boyama, mobilya yenileme, ahşap, polyester galvaniz ve boyama ürünleri olmak üzere toplam 250 ürünün yer aldığını belirten Yalabık, özellikle ahşap boyamada Salihli’ye ayrı bir renk getirdiklerini söyledi. Hobi evinde, evdeki eskiyen ve atmaya kıyamadıkları her türlü objeleri renklendirerek, değerlendirdiklerini belirten Yalabık, “Bu sergideki eserler de kursiyerlerimizle birlikte kendi hayal gücümüzü ve sevgimizi kullanarak ortaya çıkan eserlerdir. Çünkü sevgiyle yapılan her şey güzeldir ” dedi.




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