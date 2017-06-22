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22 Haziran 2017 11:43

Salihli’de Ramazan etkinlikleri final yaptı

Salihli Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği geleneksel Ramazan etkinlikleri son programıyla Gümüşçayı’nda final yaptı.

Salihli’de Ramazan etkinlikleri final yaptı

22 Haziran 2017 11:43


Gümüşçayı’nda vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklere katılarak Ramazan sevinçlerine ortak olan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Salihli Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklere katılan tüm vatandaşlara teşekkür ederim. Herkesin Kadir Gecesini tebrik ederek, şimdiden Ramazan Bayramı’nı kutluyorum." dedi.


Salihli Belediyesi tarafından üç yıldır tüm hizmetlerin ilçe merkezi ile mahallelere kazandırıldığını belirten Başkan Kayda, kültürel ve sanatsal etkinliklerin de önemli bir yeri olduğunu söyledi.


Semazen gösterileri ile başlayan etkinlikler, Hacivat-Karagöz, Ortaoyunu ve Ateşbazın nefes kesen gösterisiyle tamamlandı. Etkinliklere katılan çocuklara, Salihli Belediyesi tarafından pamuk şekeri ve hediyeler dağıtıldı.




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