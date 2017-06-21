Salihli’de temizlik işçileri sertifikalı oldu

Salihli Belediyesi ile Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan Mesleki Eğitim İş protokolü sonrasında Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki 183 personele tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde her türlü çöp ve atık maddelerle ilgili iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. Bunun yanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın belirlediği meslek gruplarından olan kaynakçı, inşaat boyacısı, inşaat duvarcısı ve inşaat sıvacısı 47 personel yazılı ve teorik sınavlarda başarı göstererek mesleki yeterlilik belgesini almaya hak kazandı. Eğitimlerini başarı ile tamamlayan 230 kursiyer Belediye Meclis Salonunda düzenlenen törenle sertifikalarını Belediye Başkanı Zeki Kayda’dan aldı.

Kursiyerleri gösterdikleri üstün başarıdan dolayı tebrik eden Başkan Kayda, “Böyle güzel bir günde Kadir Gecesi’nde sizlerle bir araya geldik. Kadir Geceniz ramazanlarınız mübarek olsun. Salihli Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte iş güvenliğiyle ortaklaşa bir çalışma yaparak halk eğitimde eğitim aldınız. Çalışma esnasında iş güvenliği çok önemli. Her şeyin başı emniyet. Canımızın güvenliğinden daha önemli bir şey yok. Sizleri evde bekleyen çocuklarınız, eşleriniz var. Bizlerde bu düşünce ile sizlere gereken eğitimleri veriyoruz. Bundan sonra iş ortamlarında bu bilinçle daha güvenli çalışacaksınız. Hayırlı uğurlu olsun. Sizlerle çalışmak çok farklı, sizleri seviyoruz. Sevdikleriniz ile birlikte bayramınızı kutluyorum” dedi.

Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen belge dağıtım törenine Belediye Başkanı Zeki kayda, Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca, Temizlik İşleri Müdürü İbrahim Emiştekin ve belge alacak işçiler katıldı.