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21 Mayıs 2018 11:14

Salihlili judocu Polonya’dan gümüş madalya ile döndü

Polonya’da yapılan Avrupa Ümitler Judo Kupası’nda Salihlili milli sporcu Hilal Öztürk, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Salihlili judocu Polonya’dan gümüş madalya ile döndü

21 Mayıs 2018 11:14


Polonya’nın Bielsko Biala kentinde gerçekleştirilen Avrupa Ümitler Judo Kupası’nda Salihli Belediyespor’un milli judocusu Hilal Öztürk, ilk turu bay geçerken, ikinci maçında Macar rakibini altın skorda waza-ari puanıyla yendi. Çeyrek finalde Rus ve yarı finalde Litvanyalı rakiplerine ipponla yenen Öztürk, altın madalya için Fransız Lea Fantaine’yle karşılaştı. Çekişmeli karşılaşmada rakibine waza-ariri puanı veren Salihli milli judocu Öztürk, gümüş madalyasını boynuna taktı.



Başkan Kayda “Öztürk’ü yürekten kutluyorum”


Salihli Belediyesporlu sporcuların her zaman milli forma altında güzel başarılara imza attıklarını vurgu yapan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Avrupa Ümitler Judo Şampiyonasından derece ile dönen Hilal Öztürk’ün gurur yaşattığını ifade ederek “Milli sporcumuzu yürekten kutluyorum” dedi. Başkan Kayda, “Ülkemize başarı kazandıran sporcularımızı ve bu sporcularımızın yetişmesinde emeği geçen antrenörlerimiz Oktay Ayaz, Özlem Ayaz ve Namet Gülmez’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.




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