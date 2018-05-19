Salihli’nin köprülü kavşağı hızla yükseliyor

Tamamlandığında ilçe trafiğine nefes aldıracak olan inşaat çalışmasını Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca ile birlikte incelemelerde bulundu.

Başkan Kayda, ilçede trafiği büyük ölçüde rahatlatarak garaj önü ve Akhisar kavşaklarında yaşanan can ve mal kayıplarını önleyecek olan üst geçidin Salihli’ye hayırlı olmasını diledi.

“Bu kavşaklarda birçok canımızı kaybettik”

Birçok vatandaşın hayal olarak gördüğü projeleri Salihli’ye kazandırdıklarını söyleyen Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Ölüm yolu dediğimiz Garaj önü ve Dörtyol Kavşağı’nın üzerine inşa edilen köprümüzde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu kavşaklarımızda birçok canımızı kaybettik. Hep bu ölüm yolu sorununu çözeceğiz dedik ve bugün projemiz inşaat aşamasında. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ile bu güzel projeleri yapmaktan onur duyduk. Köprümüzün Ağustos - Eylül aylarında bitmesini planlıyoruz. Projenin tamamlanmasıyla trafik rahat bir nefes alacak. Salihli’mize ve Salihli’den geçen misafirlerimize hayırlı olsun” dedi.