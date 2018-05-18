Salihli’nin prestiji artıyor

Çalışma kapsamında araçların cadde üzerine gelişigüzel, uygunsuz şekilde park etmeleri önlenirken, genişletilen kaldırımlar sayesinde de yayaların rahatça yürüyebilmeleri sağlanacak.

Belediye Başkanı Zeki Kayda’da, Salihli Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak olan prestij caddesi çalışmalarını inceledi. Atatürk Caddesi’nde devam eden çalışmaları Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca ile birlikte yerinde inceleyen Başkan Kayda, “Atatürk Caddesi’ndeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Uzun zamandır alt yapı ve üst yapı çalışmalarını birlikte götürüyoruz. Atatürk Caddesi’nde yağmursuyu ve doğalgaz alt yapı çalışmaları tamamlandı. Şu an da üst yapı düzenleme çalışmalarını yapıyoruz. Atatürk Caddesi’nin yüzde 60’lık kısmı tamamlandı. Yaklaşık 2-3 ay içerisinde bu caddedeki çalışmaları tamamlamayı planlıyoruz. Cadde üzerinde bulunan esnaf arkadaşlarıma gösterdikleri sabırdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu bölgede doğalgaz dağıtımına da yılsonunda başlamayı amaçlıyoruz. 2019 yılı sonunda doğalgaz çalışmalarının tamamı bitmiş olacak. Atatürk Caddemiz, aydınlatmasıyla, kaldırımıyla, cepleriyle ve peyzaj çalışmalarıyla harika bir prestij caddesi olacak. Projelerimiz Salihli’mize hayırlı olsun ve tüm hemşehrilerimizin ramazanları da mübarek olsun” dedi.

Başkan Kayda, Sarıpınar Mahallesinde ve İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki devam eden yol ve çevre düzenleme çalışmalarını da yerinde inceledi.