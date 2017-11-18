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18 Kasım 2017 22:28

Salihli’nin sultanları Çanakkale’de kazandı

Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, Çanakkale’de oynadığı maçta Yeşil Bayramiçspor’u set vermeden yenerek deplasman galibiyeti serisini sürdürdü.

Salihli’nin sultanları Çanakkale’de kazandı

18 Kasım 2017 22:28


Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi A Grubunda mücadele eden Salihli Belediyespor, ligin 8. haftasında Yeşil Bayramiçspor’un konuğu oldu.


Çanakkale Yeşil Bayramiç Spor Salonunda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Salihli ekibi, ilk seti 25-18 alarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci seti 25-23 ve son seti de 25-9 alan yeşil-beyazlılar, Yeşil Bayramiçspor’u set vermeden 3-0 yenerek deplasman galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi. Baş Antrenör Bora Şensoy, deplasmanda kazandıkları galibiyetten dolayı voleybolcuları tebrik ederek zirve yarışını sürdüreceklerini söyledi.


Salihli Belediyespor, aldığı bu galibiyetle grupta 18 puana yükselirken ev sahibi Yeşil Bayramiç ise 3 puanda kaldı.




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