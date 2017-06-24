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24 Haziran 2017 19:03

Sarıgöl’de kinoa bitkisi yetiştirildi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bir çiftçi, Güney Amerika’da yetişen kinoa adlı bitkiyi yetiştirerek olumlu sonuç aldı.

Sarıgöl’de kinoa bitkisi yetiştirildi

24 Haziran 2017 19:03


Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde çiftçilik yapan Ali Tosun, Güney Amerika’ya has bir bitki türü olan kinoa bitkisini Sarıgöl’de yetiştirdi. Yüksek besin değerleri sebebiyle popüler bir bitki haline gelen kinoayı tarlasındaki 500 metrekarelik alanda deneme amaçlı eken Tosun, verimli sonuç aldı. Ispanak türündeki bitkiyle ilgili çok araştırma yaptığını söyleyen Tosun, "Çok araştırdım. Sonunda Muğla’dan kilosu 100 TL’den tohum getirdim. Demene amaçlı ektim. Verimli oldu. Gelecek yıllar daha çok alana ekimini yapacağım" dedi.




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