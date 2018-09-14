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Sarıgöllü annelerden 40 kişilik sınıflara tepki

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bulunan 14 derslikli Mimar Sinan İlkokulunda derslik başına 40 öğrenciden fazla düşmesine tepki gösteren okul aile birliği üyeleri duruma tepki göstererek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne dilekçe verdi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bulunan 14 derslikli Mimar Sinan İlkokulunda derslik başına 40 öğrenciden fazla düşmesine tepki gösteren okul aile birliği üyeleri duruma tepki göstererek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne dilekçe verdi.


Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bulunan 14 derslikli Mimar Sinan İlkokulunda müracaat fazlalılığı nedeniyle derslik başına 40 öğrenciden fazla düşünce okul aile birliği üyeleri de duruma tepki gösterdi. Durumu Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne verdikleri dilekçeyle anlattıklarını söyleyen Okul Aile Birliği Başkanı Betül Tanrıverdi, okulun yeni kayıtlarla birlikte öğrenci sayısının 429'a ulaştığını belirterek, "2018-2019 Eğitim ve öğretim yılında okulumuz mevcudu yükseldi. 14 sınıfımız var her sınıfa 40 öğrenciden fazla düşmekte. Çocuklarımızın daha rahat eğitim görmeleri için velilerden imzalar topladık. Topladığımız imzalarda okulumuza ek bina yapılaması veya ilçede öğrenci sayısı az olan başka bir okulla yer değiştirilmesi için önce Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürülüğüne yönetim kurulunda bulunan annelerle birlikte müracaatları elden götürmekteyiz. Bu duruma çare bulunmasını istiyoruz. Gerekirse bakanlığa kadar çıkacağız" dedi.


Velilerin verdikleri dilekçeleri ve durumu inceleyeceklerini söyleyen Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılınç, "Velilerin okulları ile ilgili taleplerinin incelenmesi için Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden bugün için aldıkları randevu ile görüşecek. Sonucunu bekleyeceğiz" dedi.

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