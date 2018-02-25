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25 Şubat 2018 16:12

Sarıgöl’ün asayişini konuştular

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Polis Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde düzenlenen kahvaltı programında Sarıgöl’ün asayişi hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Sarıgöl’ün asayişini konuştular

25 Şubat 2018 16:12


Sarıgöl İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Seydi Emirhan tarafından düzenlenen kahvaltıya Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sönmez ve basın mensupları katıldı.


Sarıgöl İlçe Polis Eğitim ve Dinlenme tesislerinde verilen kahvaltıda bir araya gelen ilçe Kaymakamı, savcısı ve polisler ilçenin asayiş konuları üzerinde fikir alış verişinde bulundu.


Sarıgöl İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Seydi Emirhan, misafirlerini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Kahvaltımıza katılan yetkililere teşekkür ederim. Bir arada ilçemizin asayiş konularını da dile getirdik. Toplantımız oldukça faydalı oldu" dedi.




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