Saruhanlı Belediyesinden 20 bin kişilik iftar programı

Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, gazetecilere yaptığı açıklamada, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayına ulaşıldığını belirterek, vatandaşların Ramazan-ı şerifinin mübarek olmasını diledi. Bu yıl Ramazan süresi boyunca mahallelerde iftar programları düzenleyeceklerini dile getiren Yaralı, bayrama kadar 20 bin kişiye iftar yemeği verileceğini belirterek, "İlçemize bağlı belde statüsünden mahalleye dönen Gümülceli, Koldere, Mütevelli, Halitpaşa, Alibeyli, Büyükbelen, Nuriye, İshakçelebi, Hacırahmanlı, Gökçeköy, Paşaköy, Dilek, Kumkuyucak ve ilçe merkezi olmak üzere 14 yerleşim yerinde iftar yemekleri düzenleyeceğiz. İlk iftarımız 23 Mayıs günü Gümülceli’den başladı. 25 Mayıs akşamı Mütevelli mahallemizde iftar soframızı kurduk. Allah kabul etsin. Son iftarımızı ise Saruhanlı ilçe merkezinde gerçekleştireceğiz. Ramazan boyunca toplam 20 bin kişiye iftar vermiş olacağız. Tüm vatandaşlarımızın Ramazanı mübarek, oruç ve duaları kabul olsun. Rabbim bizi hayırlısıyla Ramazan Bayramı’na da kavuştursun" dedi.

İslam coğrafyasının bu yıl Ramazan-ı Şerif’e, Kudüs’teki İsrail katliamlarıyla girdiğini ifade eden Yaralı, "Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara Allah’tan şifalar diliyorum. Bu vesileyle birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun derken, şimdiden 24 Haziran seçimlerinin de ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.