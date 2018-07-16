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16 Temmuz 2018 16:00

Saruhanlı Belediyesi’nden Çanakkale gezileri

Saruhanlı Belediyesi, sosyal ve kültürel etkinlikleri kapsamında Nuriye Mahallesinin ardından Çınaroba Mahallesi sakinlerini de Çanakkale’ye götürdü.

Saruhanlı Belediyesi’nden Çanakkale gezileri

16 Temmuz 2018 16:00


Çanakkale ruhunu canlı tutmak için harekete geçen Saruhanlı Belediyesi, Çanakkale’ye geziler düzenleyip, vatandaşların şanlı tarihimizin yazıldığı toprakları yakından görmesine imkan sağlıyor.


Bu kapsamda Çınarobalı vatandaşlar, Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı’nın talimatı ile organize edilen gezi kapsamında Çanakkale’ye gidip tarihi yarım adayı gezerek, duygu dolu anlar yaşadı.


Başkan Yaralı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada tarihin en büyük ve en çetin savaşlarından birinin yaşandığı Çanakkale’de ecdadımızın insanlık tarihinin en şanlı destanlarından birini yazdığını belirterek şunları kaydetti: “Çanakkale Türkiye Cumhuriyeti’nin önsüzüdür. Vatanımızın neredeyse her ailesinden, her köyünden bir yiğidinin şehit düştüğü cennet bahçesidir. Bütün milletimizin yüreğinin bir parçası bu şehirdedir. Çanakkale bizim ‘Manevi Başkent’imizdir. 250 bin şehidimizin, sayısız gazilerimizin ve ecdadımızın vatan ve Allah sevgisine karşılık olarak Cenâb-ı Allah’ın milletimize bahşettiği ‘Çanakkale Ruhu’ milletimizin ve bütün mazlum milletlerin ‘Manevi Dinamiği’ olmuştur.”


Çanakkale Zaferinin, Türk askerinin imkansızı başardığı, vatan sevgisini ve iman gücünü en üst safhada ortaya koyduğu bir destan olduğunu belirten Başkan Yaralı, “Bu destanın her satırında insanlık onuru vardır. Bu onur, düşmana sadece silahlı mücadelede değil, verdiği insanlık dersi örnekleriyle de baş eğdiren Aziz Mehmetçiklerimize aittir” dedi.


Başkan Yaralı, vatan savunmasında toprağa düşmüş tüm şehitleri bir kez daha rahmetle andığını dile getirerek, şehitlerin emanetine kararlılıkla sahip çıkacaklarını, ülkemizi geleceğe en güçlü şekilde taşımak için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.




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